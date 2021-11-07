نتيجة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الانجليزي «مويس يحطم سلسلة الريدز»

تعرف مع الخليج 365 على نتيجة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الجولة 11 ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز «البريميرليج»، ضمن أهم مباريات اليوم الاحد 7-11-2021.

حطم ديفيد مويس سلسلة اللاهزيمة لفريق ليفربول ببطولة الدوري الانجليزي، بعدما قاد وست هام يونايتد للفوز عليه بنتيجة (3-2)، في المباراة التي أقيمت على ملعب لندن الأولمبي، ضمن الجولة الحادية عشر.

وكان ليفربول لم يعرف طعم الخسارة قبل مواجهة اليوم في 19 مباراة ببطولة الدوري الانجليزي، وبالتحديد منذ خسارته أمام تشيلسي في الموسم الماضي بالجولة الـ29، حقق بعدها 13 انتصارًا، وتعادل في 6 مناسبات.

وسجل ثلاثية وست هام يونايتد اليوم، أليسون بيكر بالخطأ في مرماه في الدقيقة (4)، بابلو فورنالس (67)، وكورت زوما (74)، بينما احرز ثنائية ليفربول، ألكسندر أرنولد في الدقيقة (41)، وديفوك أوريجي (83).

ورفع وست هام يوناتيد رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب ليتساوى مع مانشستر سيتي، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر تشيلسي، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 22 نقطة ليتراجع إلى المركز الرابع.

بدأ ليفربول المباراة بالتشكيلة التالية: أليسون بيكر، ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندري روبيرتسون، جوردان هندرسون، فابينيو، أليكس تشامبرلين، دييجو جوتا، ساديو ماني، محمد صلاح.

بينما جاءت تشكيلة وست هام يونايتد كالآتي: لوكاس فابيانسكي، بن جونسون، كورت زوما، أنجيلو أوجبونا، آرون كريسويل، توماس سوتشيك، ديكلان رايس، جارود بوين، بابلو فورنالس، سعيد بن رحمة، ميشيل أنطونيو.

ودخل وست هام يونايتد مباشرة في صلب الموضوع ونجح في خطف هدف التقدم الأول عند الدقيقة الرابعة عن طريق أليسون بيكر بالخطأ في مرماه بعد ضربة ركنية خادعة نفذها بابلو فورنالس من جهة اليسار.

وترك هذا الهدف فريق ليفربول تائهًا مصدوم حتى الدقيقة (35) والتي بدأ فيها الفريق ممارسة ضغطه المعتاد على الخصوم وفرض سيطرته على مجريات اللقاء.

وقبل ذلك، وبالتحديد في الدقيقة (21) تلقى وست هام يونايتد صدمة قوية بتعرض مدافعه الإيطالي أنجيلو أوجبونا للإصابة بعد إلتحام قوي مع المهاجم دييجو جوتا، أجبرته على ترك الميدان لصالح زميله كريج داوسون.

ضربات المطارق تخمد الريدز

وأدرك ألكسندر أرنولد هدف التعادل لفريق ليفربول في الدقيقة (41)، بتنفيذ رائع مع محمد صلاح لضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، تجاوزت حائط الصد وسكنت شباك فابيانسكي الذي اكتفى بمشاهدتها.

واصل ليفربول من حيث أنهى الفترة الأولى من زمن المواجهة وأحكم سيطرته على بداية الشوط الثاني، ولكن وست هام كان قريب من تكرار سيناريو البداية عبر المدافع كريج داوسون ولكن العارضة وقفت بجانب ليفربول في الدقيقة (50)

وجاء الرد قويًا من ليفربول، وكاد ساديو ماني يسجل الهدف الثاني في الدقيقة (53) بعد لعبة رائعة من روبيرتسون، ولكن تسديدة السنغالي وجدت تألق الحارس فابيانسكي.

واعتمد وست هام بعد ذلك على الهجمات المرتدة في ظل سيطرة ليفربول السلبية، ونجحت مخططاته بخطف الهدف الثاني في الدقيقة (67)، بعد انطلاقة مدوية من بوين وتمريرة إلى فورنالس الذي سدد كرة أرضية أخذت يد أليسون ودخلت الشباك.

ودقت المطارق اللندنية من جديد في الدقيقة (74)، بهدفٍ ثالث سجله المدافع كورت زوما بعد ارتقاءه مثالية ورأسية قوية مرت من فوق رأس أليسون ودخلت مرماه.

واشعل البديل ديفوك أوريجي المباراة بتقليص الفارق لفريق ليفربول عند الدقيقة (83)، حين هيأ الكرة لنفسه بمهارة على حدود المنطقة وأطلق تصويبة مرت بعيدة عن فابيانسكي وسكنت شباكه.

وكان ليفربول قريب للغاية من خطف هدف التعادل في الوقت الضائع، لولا أن رأسية ساديو ماني مرت بجانب القائم بعد عرضية أرنولد الخادعة من ضربة حرة مباشرة، لينتهي اللقاء بفوز المطارق على الريدز بنتيجة (3-2).