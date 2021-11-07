المطارق اللندنية تثبّت ليفربول بالثلاثة بعد مباراة مثيرة

نجح وست هام يونايتد بتخطي ضيفه ليفربول 3-2، بعد مباراة لاهبة ومثيرة، ضمن المرحلة 11 من الدوري الإنكليزي الممتاز الأحد.



ووقع على أهداف الفريق الفائز؛ حارس ليفربول البرازيلي أليسون بيكر بالخطأ في مرمى فريقه 4، الإسباني بابلو فورنالس، والفرنسي كورت زوما 74.



فيما وقع على هدفي فريق المدرب الألماني يورغن كلوب كل من ترينت ألكسندر-أرنولد 41، والبلجيكي ديفوك أوريجي 83.



وصار رصيد المطارق 23 نقطة متقاسمين الوصافة مع حامل اللقب مانشستر سيتي لكن وست هام في المركز الثالث بفارق الأهداف، أما الريدز فتوقف رصيدهم عند النقطة 22 في المركز الرابع.



وهذا أول فوز لوست هام، منذ فوزه على ليفربول مرتين في موسم 2015-2016 من الدوري الممتاز، وفشل وست هام في الفوز على منافسه في آخر 10 مباريات بينهما في البطولة (تعادل 2 خسر 8).



(بي إن سبورت)