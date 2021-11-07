سيناريو مجنون في مباراة فالنسيا وأتلتيكو مدريد وفياريال يعود للإنتصارات

قلب فالنسيا تأخره بهدفين أمام ضيفه أتلتيكو مدريد حامل اللقب إلى تعادل قاتل 3-3 الأحد، في المرحلة الثالثة عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.



سجل لأتلتيكو مهاجماه الأوروغوياني لويس سواريز (35) والفرنسي أنطوان غريزمان (58) والبديل المدافع الكرواتي سيمي فرساليكو (61)، فيما سجل لفالنسيا المونتينيغري ستيفان سافيتش عبر النيران الصديقة خطأ في مرمى فريقه (50) والبديل المهاجم هوغو دورو هدفين (90+2 و90+6).



وفشل الفريق العاصمي، الذي لم يذق طعم الخسارة في مبارياته الأربعة الأخيرة في الدوري، في تعويض خيبة خسارته القارية أمام ليفربول الانكليزي صفر-2 في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



كما لم يتمكن من تكرار فوزه على فريق "الخفافيش" إذ انتهى اللقاء الأخير بينهما في 24 كانون الثاني/يناير الماضي بفوز رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني 3-1 في عقر دارهم.



في المقابل، احتفلت جماهير ملعب ميستايا بشكل هستيري بانتزاع التعادل للمرة الثانية من منافسه بفضل هدفين في الوقت بدل الضائع، بعدما كان شاهدوا سيناريو مماثلاً أمام ريال مايوركا 2-2 في 23 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي.



وفي مباراة أخرى، استعاد فياريال نغمة الانتصارات بتغلبه على ضيفه خيتافي 1-صفر، وسجل مانو تريغويروس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة.



ويعود الفوز الأخير لفياريال في الدوري إلى الثالث من تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي عندما تغلب على ضيفه ريال بيتيس بثنائية نظيفة.



في المقابل، عاد خيتافي إلى سكة النتائج المخيبة ومُني بخسارته التاسعة هذا الموسم والاولى بعد تحقيقه لفوزه الأوّل هذا الموسم عندما كان تغلب على ضيفه إسبانيول في المرحلة الماضية.



(أ ف ب)