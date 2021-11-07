فحمان يكمل المربع الذهبي بعد فوزه على اتحاد اب بهدفين نظيفين

أكمل فريق فحمان ابين عقد المربع الذهبي بالدوري اليمني، بعد فوزه اليوم الأحد، على اتحاد إب بهدفين دون رد، على ملعب الخليفي في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة جنوب اليمن.



سجل لفحمان سليمان راجح في الدقيقة 35 وحمودي الشيبة في الدقيقة 73.



فوز فحمان رفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف (+4)، ليضع نفسه في المركز الثالث المؤهل إلى نصف النهائي قبل شعب حضرموت الذي يملك الرصيد نفسه ولكن بفارق أهداف (+3).



وبالعودة إلى المباراة، يمكن القول أن فريق فحمان ابين سيطر على مجريات اللقاء منذ البداية، واستمد عزيمته وقوته من دوافع الفوز الذي كان يفصله على التأهل إلى النهائي، ليصبح ضمن الأربعة الكبار لأول مرة في تاريخه.



وينضم فحمان إلى المربع الذهبي للدوري اليمني، الذي وصل إليه أيضًا كل من أهلي صنعاء بطل المجموعة الثانية ووحدة صنعاء بطل المجموعة الأولى والصقر من تعز بطل المجموعة الثانية.



(موقع كورة)