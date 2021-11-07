بمشاركة محمد صلاح.. وست هام يسقط ليفربول بثلاثية في الدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر -

خسر ريق ليفربول أمام مضيفه وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد ستاد لندن الأولمبي، في ختام منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتعد هذه الهزيمة هى الأولى لليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

أحرز أليسون بيكر حارس ليفربول الهدف الأول لصالح وست هام بالخطأ في مرماه، بعدما حول الركلة الركنية التي سددها بابلو فورنالس في شباك الريدز بالدقيقة الرابعة من بداية المباراة.

وفي الدقيقة 41، تمكن ألكسندر أرنولد من تسجيل هدف تعادل ليفربول من صناعة محمد صلاح بعد تسديدة ركلة حرة في الشباك بطريقة رائعة.

وفي الشوط الثاني، أضاف بابلو فورنالس الهدف الثاني لوست هام يونايتد في الدقيقة 67 من زمن المباراة.

وعزز كورت زوما تقدم وست هام بالهدف الثالث في الدقيقة 73 من زمن المباراة.

وفي الدقيقة 83، أحرز ديفوك أوريجي الذى شارك بديلا في اللقاء، الهدف الثاني لصالح ليفربول، لتنتهي المباراة بخسارة "الريدز" بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ودخل ليفربول مباراة وست هام بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر / خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون / خط الوسط: فابينيو، هندرسون، تشامبرلين / خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ماني.

وبهذه الخسارة، تراجع ليفربول للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الحالي برصيد 22 نقطة، متأخراً بفارق نقطة واحدة عن وست هام الذى تقدم للمركز الثالث برصيد 23 نقطة بفارق الأهداف فقط خلف مانشستر سيتى الوصيف بنفس الرصيد من النقاط، بينما يتصدر تشيلسي ترتيب البريميرليج برصيد 26 نقطة.