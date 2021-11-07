شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يؤدي أول تدريباته ببرج العرب.. ومؤتمر صحفي لكيروش غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى اليوم الأحد المنتخب الوطني تدريبه الأول على أحد الملاعب الفرعية باستاد الجيش ببرج العرب في بداية معسكره استعدادًا لمباراتي أنجولا بلواندا يوم الجمعة المقبل والجابون ببرج العرب يوم 16 الحالي ضمن الجولتين الأخيرتين للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم.

شارك في مران اليوم اللاعبون المختارون من الأندية المصرية، فيما يستكمل الفريق غدًا صفوفه بانضمام اللاعبين المحترفين في الخارج، بعد الاكتفاء بـ25 لاعبًا إثر التأكد من عدم تمكن عمر مرموش من اللحاق بالمعسكر نظرا لإصابته.

ومن المقرر أن يتحدث غدًا كارلوس كيروش لوسائل الإعلام من ملعب التدريب باستاد برج العرب من خلال مؤتمر صحفي مصغر بمناسبة انطلاق التجمع الدولي غدًا، ويعقد المؤتمر في الخامسة والربع مساء غد قبل انطلاق التدريب في الخامسة والنصف، حيث سيُسمح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى.