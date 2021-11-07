شكرا لقرائتكم خبر عن ايسترن كومبانى يفاضل بين كشرى وعبد العال لخلافة علاء نوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل مسئولو ايسترن كومبانى بين الثنائى أحمد كشرى المدير الفني للإنتاج الحربى، وعلاء عبد العال المدير الفني للقناة، من أجل اختيار أحدهما لقيادة الفريق بالدورى خلفا لعلاء نوح الذى رحل بعد الخسارة الثالثة التي مُنى بها الفريق الصاعد حديثا للأضواء من سموحة السكندرى بثلاثية نظيفة جمدت رصيده عند صفر من النقاط جعلته يقبع في صدارة الترتيب.

ويسعى مجلس إدارة ايسترن كومبانى للتعاقد مع مدير فنى خبرة نجح مع العديد من أندية الوسط والمؤخرة من أجل قيادة الفريق، خاصة أن الأمل ما زال متواجدا فى البقاء بالمسابقة شريطة الاختيار الجيد.

كان المدير الإدارى لإيسترن كومبانى قد وقع في خطأ كبير قبل انطلاق الموسم عندما فشل في قيد الخماسى المحترف على سيستم اتحاد الكرة، وهو ما منع الفريق من قيدهم، مما دفع علاء نوح إلى الاعتماد على اللاعبين الذى تعاقد معهم من أندية القسم الثانى، وهم قليلو الخبرة، وأدى إلى خسارتهم الثلاث مباريات من المقاولون بهدف مقابل للاشيء، وغزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأخيرا من سموحة بثلاثية نظيفة.