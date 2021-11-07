شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى عن أسيست السولية وهدف شريف: لوحة فنية لا تمل من مشاهدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الحساب الرسمي لنادى الأهلى، الاحتفال بأهداف المارد الأحمر في مباراة القمة، التى انتهت بفوز الأهلى على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في إطار مباريات الجولة الثالثة في بطولة الدورى.

ونشر الحساب الرسمي للأهلى على موقع "تويتر"، فيديو لهدف محمد شريف في مرمى الزمالك معلقا عليه: "لوحة فنية لا تمل من مشاهدتها.. أوصف لنا احتفالك بعد هذا الهدف".

ويعود الأهلى للتدريبات الخميس المقبل استعداداً للارتباطات المقبلة فى بطولة الدورى، وفى مقدمتها مباراة المقاولون العرب يوم 19 نوفمبر المقبل فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى المصرى.

ومنح موسيمانى لاعبى الأهلى راحة 5 أيام عقب مباراة القمة على أن يعود الفريق للتدريبات الخميس، ويغيب عن الأهلى 12 لاعباً فى بداية فترة التدريبات المقبلة، هم: السباعى محمد مجدى أفشة، محمد الشناوى، أيمن أشرف، أكرم توفيق، حمدى فتحى، عمرو السولية ومحمد شريف.