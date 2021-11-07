شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد من تدريب منتخب مصر الأول في الإسكندرية استعدادا لأنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منتخب مصر تحت قيادة المدرب البرتغالى كارلوس كيروش، أول تدريباته اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة أنجولا يوم الجمعة المقبل 12 نوفمبر الجارى، في إطار الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ونشر الحساب الرسمى للاتحاد المصرى لكرة القدم على "تويتر"، صورا لأولى تدريبات المنتخب استعدادا لأنجولا معلقا عليها: "لقطات من التدريب الأول للمنتخب الوطني قبل السفر إلى أنجولا".

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز في مباراتي أنجولا والجابون بتصفيات كأس العالم حتى يحسن موقعه في تصنيف الفيفا قبل سحب قرعة الدور الثاني من تصفيات كأس العالم، حيث يسعى لدخول قائمة الخمسة الكبار على حساب نيجيريا.

ويتفوق النادى الأهلى على الزمالك في عدد اللاعبين الذى وقع عليهم الاختيار من كارلوس كيروش مدرب المنتخب الوطنى، بعدما ضم 7 لاعبين من الأهلى في مقابل 6 لاعبين فقط من الزمالك، و6 محترفين، ولاعبين من بيراميدز ولاعب من سموحة والبنك الأهلى وفاركو وإنبى.

وجاءت اختيارات كيروش كالتالى:

حراس المرمى: محمد الشناوى (الأهلى)، محمد أبو جبل (الزمالك)، محمد صبحى (فاركو)، محمود جاد (إنبى)

الدفاع: أكرم توفيق (الأهلى)، أحمد فتحى (بيراميدز)، أحمد حجازى (الاتحاد السعودى)، أحمد ياسين (البنك الأهلى)، أيمن اشرف (الأهلى)، محمود علاء (الزمالك)، أحمد فتوح (الزمالك)، محمد حمدى (بيراميدز)، محمود حمدى "الونش" (الزمالك).

الوسط: محمد الننى (أرسنال الإنجليزى)، حمدى فتحى (الأهلى)، عمرو السولية (الأهلى)، إمام عاشور (الزمالك)، عبد الله السعيد (بيراميدز)، مصطفى فتحى (الزمالك).

الهجوم: عمر مرموش (شتوتجارت الألمانى)، محمد شريف (الأهلى)، أحمد ياسر ريان (ألتاى التركى)، مصطفى محمد (جالاتا سراى التركى)، مروان حمدى (سموحة)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى)، محمد مجدى "أفشة" (الأهلى).