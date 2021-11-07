شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 7 /11 /2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأحد 7 /11 /2021، العديد من الأخبار الرياضة المهمة، جاء في مقدمتها: تعافي صلاح محسن من الإصابة وحقيقة عروض الشتاء لشراء خدمات اليو ديانج.

يناقش بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي خطة تحضير فريقه للمرحلة المقبلة من عمر الدوري بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق الأحمر عقب نهاية مباراة القمة ضد الزمالك بالجولة الثالثة من عمر الدوري والتى فاز فيها الاحمر 3/5، بعدما سافر المدرب الجنوب إفريقي إلى بلاده لقضاء فترة رحلة الأهلي بسبب توقف الدوري المصري. أجل محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب الأهلى، الاحتفال بتيشرت الـ100 تزامناً مع مشاركته فى المباراة المئة مع النادى الأهلي، والتى كانت فى مباراة القمة أمام الزمالك ببطولة الدورى العام، والتى حسمها الفريق الأحمر بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، وذلك بعد عدم تسجيله أهداف فيها، ويمنى صانع الألعاب الدولى النفس التسجيل فى مباراة المقاولون العرب القادمة. يترقب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، العودة لمباريات الفريق بعد فترة توقف الدوري المحلي الحالي بسبب الأجندة الدولية، وينتظر كهربا العودة للمباريات الرسمية بعدما غاب عنها خلال المباريات الثلاثة التى خاضها الفريق في بطولة الدوري حتى الأن أمام الأسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك.

أكد سامى قمصان، المدرب العام للنادى الأهلي، أن عودة محمد شريف وأفشة لاعبى القلعة الحمراء إلى قائمة المنتخب الوطنى التى تستعد لمواجهتى أنجولا والجابون، فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، هو أمرطبيعي.