شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة المنتخب.. الأهلى يتفوق على الزمالك 7 /6 فى تمثيل الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر لكرة القدم، بقيادة كارلوس كيروش، مع أنجولا الجمعة المقبل 12 نوفمبر الجارى، في إطار الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز فى مباراتي أنجولا والجابون بتصفيات كأس العالم حتى يحسن موقعه في تصنيف الفيفا قبل سحب قرعة الدور الثاني من تصفيات كأس العالم، حيث يسعى لدخول قائمة الخمسة الكبار على حساب نيجيريا.

ويتفوق النادى الأهلى على الزمالك في عدد اللاعبين الذى وقع عليهم الاختيار من كارلوس كيروش مدرب المنتخب الوطنى، بعدما ضم 7 لاعبين من الأهلى في مقابل 6 لاعبين فقط من الزمالك، و6 محترفين، ولاعبين من بيراميدز ولاعب من سموحة والبنك الأهلى وفاركو وإنبى.

وجاءت اختيارات كيروش من الأندية كالتالى:

6 محترفين: أحمد حجازى (الاتحاد السعودى)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزى)، عمر مرموش (شتوتجارت الألمانى)، أحمد ياسر ريان (ألتاى التركى)، مصطفى محمد (جالاتا سراى التركى)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى)

الأهلى: محمد الشناوى، أكرم توفيق، أيمن أشرف، حمدى فتحى، عمرو السولية، محمد شريف، محمد مجدى أفشة

الزمالك: محمد أبو جبل، محمود علاء، أحمد فتوح، محمود حمدى الونش، مصطفى فتحى، إمام عاشور

بيراميدز: أحمد فتحى، عبد الله السعيد

باقى القائمة: محمد صبحى "فاركو"، أحمد ياسين "البنك الأهلى"، محمود جاد "إنبى"، مروان حمدى "سموحة"