شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يتعهد بحل أزمة كهربا مع موسيماني فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالأهلي أن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، تدخل لحل أزمة محمود كهربا لاعب الأهلي مع بيتسو موسيماني المدير الفني منذ المؤتمر الصحفي لمباراة البنك الأهلي بالجولة الثانية من عمر الدوري.

واستبعد موسيماني كهربا من مباراة القمة الأخيرة بعد حالة اللغط التي حدثت لموسيماني خلال المؤتمر الصحفي لمباراة البنك الأهلي بأن كهربا اشتكى للمقربين منه أنه حصل على وعد من المدير الفني بالمشاركة الأساسية في المباريات، وهو ما لم يحدث في أول مباراتين بالدوري، حيث سيطرت حالة من الغضب على موسيماني الذي اشتكى من خروج أسرار غرفة الملابس إلى وسائل الإعلام.

وأكد المصدر أن عبد الحفيظ تعهد بحل الأزمة مع موسيماني وتقريب وجهات النظر، بالتأكيد على أن كهربا لم يشك ما حصل مع الجهاز الفني لأحد، والتأكيد على التزام اللاعب في التدريبات.

وتواجد كهربا في قائمة الأهلي بمباراتي الإسماعيلي والبنك الأهلي، ولكن تم استبعاده من مباراة القمة الأخيرة.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري بعد مرور 3 جولات بالعلامة الكاملة بعد الفوز في الثلاث مواجهات على كلا من الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك، وسجل 10 أهداف وستقبلت شباكه 3 أهداف.