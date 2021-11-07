تعيين راضي شنيشل مدربا لفريق القوة الجوية العراقي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلن نادي القوة الجوية العراقي، اليوم الأحد، رسميا تعيين المدرب راضي شنيشل لقيادة الفريق خلفا للمدرب المستقيل أحمد خلف.



وقدم مدرب القوة الجوية أحمد خلف، أمس السبت، استقالته من تدريب الفريق العراقي عقب الخسارة في ديربي العاصمة أمام نادي الشرطة.

وقال المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية الرياضي، إن ”إدارة النادي قررت إعفاء المدرب أحمد خلف من مهمة تدريب فريقها الكروي الأول بعد خسارة القوة الجوية أمام الشرطة بهدف واحد دون رد“.