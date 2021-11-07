الطائي يستنجد بمدرب الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلم المدرب التشيلي لويس خوسيه سييرا، الرقم 3 من بين المدربين الذين أشرفوا على الفريق في مشواره القصير بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يخض الطائي سوى 10 مباريات بالدوري، إلا أنه أعفى خلالها مدربين، هما التونسي محمد الكوكي (قاد الفريق في الجولات الثلاث الأولى) والصربي زوران مانولوفيتش الذي قاد الفريق حتى نهاية الجولة العاشرة.

وأقيل زوران عقب النتائج والمستويات المخيبة للطائي آخرها خسارته الأربعاء الماضي أمام الرائد برباعية نظيفة.

أما التونسي محمد الكوكي الذي بدأ المشوار مع الفريق قبل أن تتم إقالته بعد الجولة الثالثة، فقد أقيل لعدم حصوله على شهادة تدريبية تسمح له بالعمل في دوري المحترفين.

وأعلن نادي الطائي أمس تعاقده مع المدرب السابق لفريق الاتحاد مدرب بالستينو التشيلي، لويس خوسيه سييرا ليحل بديلا عن زوران.

ومن المقرر أن يصل سييرا (52 عاما) إلى المملكة في اليومين المقبلين لتولى المهمة خلال فترة التوقف الحالية للدوري.

سييرا مع الاتحاد:

- درب فريق الاتحاد مرتين

- فترته الأولى بين يوليو 2016 ويونيو 2018.

- فترته الثانية بين فبراير وأكتوبر 2019.

- حقق سييرا مع الاتحاد كأس ولي العهد عام 2016 وكأس الملك 2017.

- ثالث مدربي الطائي بعد الكوكي وزوران.