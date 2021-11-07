الاتحاد يطلب مليوني دولار في جيل

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وأبانت الصحيفة أن النادي التشيلي فتح خط مفاوضات مع نادي الاتحاد لضم جيل بصفة نهائية نتيجة الإضافة الفنية الكبيرة التي ظل يقدمها اللاعب مع الفريق لاسيما وأن المتبقي من فترة إعارته شهران فقط.
وخلال الموسم الحالي، لعب ليوناردو مع فريق كولو كولو 24 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 4 من أصل 53 فرصة لصناعة الأهداف، كما حصل على تقييم ثاني أفضل لاعب في الدوري التشيلي، وهو ما حفز النادي التشيلي للتفاوض من أجل ضم اللاعب قبل تدخل أطراف أخرى.
وكانت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تعاقدت مع جيل في ديسمبر 2019 لمدة عامين ونصف العام قادما من نادي روزاريو سنترال الأرجنتيني.
على صعيد آخر، يسعى الجهاز الفني بقيادة الروماني كوزمين كونترا، بالتنسيق مع الجهاز الإداري لتوفير لقاءين وديين للفريق خلال فترة التوقف الحالية التي تخوضها خلال المنتخبات، التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
وسيلجأ كوزمين إلى الاستعانة بعدد من لاعبي درجة الشباب لتعويض غياب الدوليين.
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