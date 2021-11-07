الهلال يحقق ذهبية الريشة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق نادي الهلال المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة دوري الدرجة الأولى للريشة الطائرة لفئة الدرجة الأولى التي اختتمت أمس وأقيمت على مدار 4 أيام في نادي الرياض بالرياض بمشاركة 72 لاعبا و18 ناديا. وجاء بالمركز الثاني نادي الاتفاق محققا الميدالية الفضية، وفي المركز الثالث نادي كميت ونال لاعبوه الميداليات البرونزية. وشهدت البطولة تأهل 15 ناديا إلى الدرجة الممتازة هي أندية: الهلال والاتفاق وكميت والأهلي والشباب والرياض وعكاظ والنور والقارة والابتسام والوحدة والزيتون والفتح والفيصلي وطبرجل.

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