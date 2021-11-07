شكرا لقرائتكم خبر النور يشارك بآسيوية اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد فريق النور مشاركته في البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، التي ستقام في قطر منتصف يوليو المقبل. وقال النور في موقعه الرسمي بتويتر «تزامنا مع ذكرى تحقيق النور بطولة آسيا للعام 2016، بعثت إدارة النور ردها بالموافقة على خطاب الاتحاد السعودي لكرة اليد بشأن المشاركة في البطولة الآسيوية 24 للأندية أبطال الدوري».



كانت هذه تفاصيل خبر النور يشارك بآسيوية اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.