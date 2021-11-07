الأخضر بسيدني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدى الأخضر أمس تدريبه الأول على ملعب فلنتاين سبورتس بارك بمدينة سيدني استعدادا لمواجهة منتخب أستراليا الخميس المقبل، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022. واكتفى المدير الفني هيرفي رينارد بتمارين استرجاعية متنوعة على أن يجري اليوم حصة تدريبية كاملة على ذات الملعب.



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