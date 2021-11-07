طائرة ضمك تضرب الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انفرد الفيصلي بصدارة الدوري الممتاز للكرة الطائرة بتغلبه على الخليج بثلاثة أشواط نظيفة.

وحقق ضمك الفوز على الهلال بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، خلال المواجهة التي جمعتهما على صالة نادي ضمك في إطار منافسات الجولة السادسة.

وفاز الترجي على الوحدة بعد خوض شوط فاصل، نجح من خلاله الترجي في خطف الفوز، بعد تقدم الوحدة بشوطين نظيفين في بداية اللقاء. وفاز الاتحاد على الهداية بثلاثة أشواط مقابل شوطين خلال المواجهة التي جمعتهما بصالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام.

وتغلب النصر على فريق الابتسام، في المواجهة التي جرت بصالة نادي النصر.