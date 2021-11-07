شكرا لقرائتكم خبر طائرة ضمك تضرب الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحقق ضمك الفوز على الهلال بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، خلال المواجهة التي جمعتهما على صالة نادي ضمك في إطار منافسات الجولة السادسة.
وفاز الترجي على الوحدة بعد خوض شوط فاصل، نجح من خلاله الترجي في خطف الفوز، بعد تقدم الوحدة بشوطين نظيفين في بداية اللقاء. وفاز الاتحاد على الهداية بثلاثة أشواط مقابل شوطين خلال المواجهة التي جمعتهما بصالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام.
وتغلب النصر على فريق الابتسام، في المواجهة التي جرت بصالة نادي النصر.
كانت هذه تفاصيل خبر طائرة ضمك تضرب الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.