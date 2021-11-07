هل أصيب السومة وحمدالله وقوميز بالتشبع التهديفي؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غاب الثلاثي المتوج بلقب هداف دوري المحترفين 6 مرات في المواسم الأخيرة، السوري عمر السومة والمغربي عبدالرزاق حمدالله والفرنسي بافيتيمبي قوميز، عن المزاحمة في قائمة الهدافين لهذا الموسم بعد مرور الجولة الـ11 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقترب مهاجم الهلال قوميز بعض الشيء من دخول قائمة المنافسين بتسجيله 5 أهداف وبفارق 4 أهداف عن المتصدرين، الكاميروني ليندر تاوامبا (التعاون) والنيجيري أوديون إيغالو (الشباب)، إلا أن الموسم الحالي يشهد تراجعا كبيرا في مستوى اللاعب كحال نجمي الأهلي والنصر، السومة وحمدالله، حيث سجل كل منهما 3 أهداف فقط.

رأي فني

وعن الهدافين الثلاثة، قال المدرب الوطني يوسف عنبر «إن الدوري السعودي محظوظ بوجود الثلاثي المميز عبدالرزاق حمدالله وبافيتيمبي قوميز وعمر السومة».

وقال عن ثلاثتهم «لقد أبدعوا وأثبتوا أنهم من المهاجمين المميزين أصحاب الحس التهديفي العالي، وماشاهدناه منهم في المواسم الماضية يسجل في تاريخهم كلاعبين وتاريخ الدوري السعودي بصمة خاصة».

تراجع المستويات

وعن تراجع مستوياتهم، قال عنبر «قد يعود ذلك لأسباب عدة، منها واضح ومنها خفي، فالواضح أن الشغف التهديفي لديهم أصبح أقل من السابق بعد التشبع التهديفي، وربما يكون للمنظومة وطرق اللعب دور في تراجع مستوياتهم وغيابهم عن التهديف».

وأكد عنبر «المنظومة في النصر تغيرت برحيل بيتروس ونورالدين مرابط، وهو ما أثر على عطاء حمدالله، وكذلك الحال في الأهلي، حيث إن رحيل تيسير الجاسم واليوناني إيوانيس فيتفا كان له دور كبير في تراجع مستوى السومة. أما الهلال فإن مغادرة الإيطالي سيباستيان جيوفينكو وتراجع مستوى البيروفي أندري كاريلو وكثرة إصاباته وغياباته أثر على الحالة التهديفية لقوميز، حيث لم يتم توفير بدلاء بالقيمة الفنية نفسها لجيوفينكو وكاريلي».

وأردف «المهاجم الهداف عملة نادرة تتواجد في توهج المنظومة وتغيب حال غياب صناع اللعب، والأرقام التهديفية تثبت صحة رؤيتنا في أدائهم، والتراجع في التسجيل إنذار ومؤشر لغيابهم عن حساسية التهديف، نأمل منهم مضاعفة الجهد فقط، للعودة إلى ما كانوا عليه من حيث تميزهم كهدافين وعملة نادرة في كرة القدم والدوري السعودي».

أسباب تراجع مستوى الثلاثي بحسب عنبر:







الشغف التهديفي أصبح لديهم أقل من السابق



وصول الثلاثي إلى حالة من التشبع التهديفي



تغيير المنظومة في الفرق



افتقاد المهاجمين عناصر لعبت دورا في إبرازهم



تأثر السومة برحيل تيسير الجاسم وفيتفا



تأثر حمدالله برحيل مرابط وبيتورس عن النصر



تأثر قوميز برحيل جيوفينكو وغيابات أندري كاريلو



أرقامهم حتى الجولة الـ11:

- عمر السومة:

لعب 9 مباريات، سجل 3 أهداف

مواسم التتويج بلقب الهداف

موسم 2014 - 2015 برصيد 22 هدفا

موسم 2015 - 2016 برصيد 27 هدفا

موسم 2016 - 2017 برصيد 24 هدفا

- بافيتيمبي قوميز:

لعب 9 مباريات، سجل 5 أهداف

موسم التتويج بلقب الهداف

موسم 2020 - 2021 برصيد 24 هدفا

- عبدالرزاق حمدالله:

لعب 5 مباريات، سجل 3 أهداف

موسم التتويج بلقب الهداف

موسم 2018- 2019 برصيد 34 هدفا

موسم 2019- 2020 برصيد 29 هدفا