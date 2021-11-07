محمد صلاح يصنع وأرنولد يتعادل لليفربول بهدف رائع في شباك ويست هام.. بث مباشر

الشارقة - اميمة ياسر - أنهى التعادل الإيجابي بهدف لهدف، الشوط الأول من لقاء ليفربول وويست هام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

افتتح فريق ويست هام التسجيل في شباك ليفربول، بهدف عسكي سجله أليسون بيكر حارس «الريدز» في شباكه بالدقيقة 4، قبل أن يتم تأكيدها من خلال تقنية «var».

وسجل أرنولد هدف التعادل لليفربول في شباك ويست هام بالدقيقة 41، لتكون النتيجة 1/1.

جاء الهدف من كرة ثابتة مررها محمد صلاح لزميله أرنولد الذي سدد مباشرة لتسكن شباك ويست هام.

ويلتقي فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع نظيره وست هام يونايتد اليوم الأحد على ملعب لندن الأولمبي.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 22 نقطة، بفارق 3 نقاط عن تشيلسي المتصدر.

ويأتي وست هام يونايتد المتوهج، في المركز الرابع خلف ليفربول برصيد 20 نقطة أي بفارق نقطتين فقط.

تشكيل ليفربول ضد وست هام

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، تشامبرلين

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ماني

ويحتل ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الحالي برصيد 22 نقطة، متأخرا بفارق 4 نقاط عن تشيلسي صاحب الصدارة برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة خلف مانشستر سيتى الوصيف برصيد 23 نقطة، ويأتي وست هام يونايتد في المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

ويسعى الريدز لاستعادة نغمة الفوز في البريميرليج بعد تعادله المفاجئ في الجولة الماضية أمام ضيفه فريق برايتون بنتيجة 2 – 2، في المقابل حقق وست هام يونايتد فوزا عريضا على مضيفه فريق أستون فيلا بنتيجة 4 – 1.

ويطمح النجم المصرى محمد صلاح للعودة إلى هز شباك منافسيه، بعد صيامه التهديفى خلال أخر مواجهتين أمام برايتون في الدوري الإنجليزي، وأتلتيكو مدريد الإسباني في دورى أبطال أوروبا.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافى البريميرليج الموسم الحالي برصيد 10 أهداف، متفوقا بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه النجم جيمى فاردى مهاجم ليستر سيتي صاحب الـ 7 أهداف.

ويرغب ليفربول في استغلال تألقه أوروبيا، بعد صعوده إلى دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا، بعد فوزه على فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بثنائية نظيفة، من أجل تخطى عقبة وست هام قبل توقف المنافسات بسبب الأجندة الدولية.

نادى ليفربول يتواجد في المركز الثاني فى جدول الترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 22 نقطة، جمعها من 10 لقاءات، حيث حقق 6 انتصارات و4 تعادلات، وهذا رقم جيد بالنسبة للفريق.

ويبحث الريدز في هذه الموقعة عن الفوز وخطف النقاط الثلاث كاملة للاستمرار في الضغط على المتصدر تشيلسي برصيد 25 نقطة، لذا سيقاتل بشراسة لتحقيق الانتصار ولا مجال للعثرات، لا سيما أنه يسير بخطى ثابتة نحو المقدمة.

فى الجانب الأخر، وست هام سيكون في هذه الموقعة أمام مهمة صعبة يحتاج إنجازها بنجاح من أجل النقاط الكاملة المهمة بالنسبة له، كونه يتواجد في المركز الرابع على جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، وهذا ما سيعطيه دافعا كبيرا لكي يقتحم الوصافة بدلاً من الخصم ويتعمق بالمربع الذهبي، لذا سيقاتل بشراسة لتحقيق ذلك.