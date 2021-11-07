بعد خماسية الأهلي.. بن شرقي يرفض الجلوس مع الزمالك بشأن تجديد عقده

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن نجم نادي الزمالك، المغربي أشرف بن شرقي، رفض الجلوس مع إدارة الأبيض لحسم ملف تجديد عقده، وذلك عقب الخسارة أمام النادي الأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر داخل نادى الزمالك، قوله إن اللجنة المؤقتة التي تدير القلعة البيضاء، برئاسة حسين لبيب، طلبا الاجتماع مع بن شرقي، بعد الانتهاء من مباراة القمة أمام الأهلي، لحسم ملف تجديد عقده قبل سفره إلى بلاده.

وأضاف المصدر أن بن شرقي رفض الاجتماع مع إدارة الزمالك من أجل ملف تجديد عقده، وطلب التأجيل لحين العودة من بلاده، خاصة أنه انضم لمنتخب المغرب، استعدادا لمواجهتي السودان وغينيا يومي 12 و16 نوفمبر الجاري، في الجولتين الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة للمونديال.

ولفت المصدر إلى أن إدارة الزمالك تخشى فشل المفاوضات مع أشرف بن شرقي ورحيله مجانا بنهاية الموسم، مثلما حدث مع التونسي فرجانى ساسي، الذي انضم إلى نادي الدحيل القطري.

وقالت الصحيفة إنه من المقرر أن يعقد حسين لبيب وعضويّ لجنة الكرة، فاروق جعفر وحسين السيد، جلسة أخيرة مع أشرف بن شرقي، ووكيل أعماله، بعد عودته من معسكر منتخب المغرب، من أجل حسم ملف تجديد تعاقده مع الزمالك، وفي حال إصرار اللاعب على فرض شروطه لكي يجدد تعاقده مع الأبيض، سيباع في يناير المقبل، من أجل تحقيق استفادة مالية من وراء رحيله.

وأشارت الصحيفة إلى أن بن شرقي متمسك بوضع شرط جزائي في عقده الجديد مع الزمالك، بقيمة 500 ألف دولار، يتيح له الرحيل عن النادي في أي وقت، وزيادة 40% عن العقد القديم، و50% كاش عند التوقيع الجديد، بجانب منحه جميع مستحقاته المالية المتأخرة، وهو ما رفضته إدارة القلعة البيضاء، واشترطوا أن يكون الشرط الجزائي 2 مليون دولار.