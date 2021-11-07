مصطفى محمد يُنقذ جالطة سراى من الخسارة أمام قرا جمرك بالدورى التركى.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر - أنقذ مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، فريقه جالطة سارى من الخسارة أمام فاتح قرا جمرك، بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعتهما، اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدورى التركى.

وتواجد المهاجم المصرى على دكة بدلاء جالطة سراي لمواجهة فاتح قرا جمرك، وحل بديلا فى الدقيقة 61، من عمر المباراة.

تقدم أندريا بيرتولاتشي لفريق فاتح قرا جمرك في الدقيقة 69، من عمر المباراة.

وأستطاع مصطفى محمد فى تسجيل هدف قاتل لفريقه، من تسديدة من داخل منطقة جزاء فاتح قرا جمرك.

تواجد مصطفى محمد على مقاعد بدلاء جالطة سراى، قبل أن يسجل ظهوره كبديل فى الدقيقة 63 من زمن المباراة.

ويحتل فريق جالطة سراي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري التركى برصيد 20 نقطة ، وبفارق 7 نقاط عن طرابزون سبور متصدر الترتيب.

فيما يحتل فاتح قرا جمرك المركز الثامن في ترتيب الدوري التركي برصيد 18 نقطة بعد مرور 11 جولة حتى الآن.

ويسعي جالطة سراي للفوز وخطف النقاط الثلاث في هذه المباراة المهمة ، حيث يحتل لتحسين مركزه والاقتراب من المربع الذهبي لضمان المنافسة على اللقب مع الكبار.

ويلعب مصطفى محمد على سبيل الإعارة مع فريق جالاتا سراى التركى حتى نهاية الموسم الجارى، وله أحقية شراء مهاجم الزمالك بقيمة 4 ملايين دولار.