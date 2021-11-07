شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: الونش لن يشارك بمباراة أنجولا.. وننتظر موقف الجماهير أمام الجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد وائل جمعة، مدير منتخب مصر الأول، على جاهزية جميع اللاعبين لمباراتى أنجولا والجابون فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وتحدث جمعة عقب التدريب الأول فى معسكر المنتخب المصرى الذى بدأ اليوم فى أحد الملاعب الفرعية ببرج العرب، "جميع اللاعبين الموجودين متاحين لمباراة أنجولا باستثناء محمود حمدى الونش لحصوله على بطاقتين صفراوين، بالإضافة لخروج عمر مرموش نتيجة الإصابة".

وأكد جمعة انسجام اللاعبين مع طريقة لعب كارلوس كيروش بعد المعسكر الماضى الذى شهد الفوز على ليبيريا وديًا وفى مباراتى ليبيا بالتصفيات الأفريقية.

وعن إمكانية حضور الجماهير فى مباراة الجابون قال جمعة، "بالفعل طلبنا حضور 30 ألف متفرج لحضور المباراة وفى انتظار الحصول على الموافقة من الجهات المعنية".

وفى نهاية تصريحاته شدد جمعة على أن باب المنتخب مفتوح للجميع حيث قال "المعيار للانضمام للمنتخب هو للأفضل فى الوقت الحالى وقت المعسكر، والباب مفتوح للجميع كما قال كيروش فى يومه الأول، ولا يوجد أى لاعب حجز مركزه فى الانضمام للمنتخب".