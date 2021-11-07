شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جاد: أشكر كيروش وأتمنى الاستمرار فى صفوف المنتخب الوطنى مستقبلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمود جاد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى سعادة كبيرة بالانضمام لقائمة المنتخب الوطنى استعدادا لخوض مباراتي أنجولا والجابون الشهر الحالى بالجولتين الأخيرتين لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم.

وأكد جاد في تصريحات خاصة أنه شرف كبير له الانضمام لقائمة الفراعنة عبر بوابة فريق إنبى متوجها بالشكر لمجلس إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة حلمى طولان على دعمه .

وأضاف جاد، "أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجهاز الفني للمنتخب الذي استقر على انضمامي وأن تكون بداية لتواجدي باستمرار وأشكر البرتغالى كارلوس كيرش المدير الفني الذى منحتى الفرصة وسأعمل على بذل قصارى جهدى".

وشارك محمود جاد مع الفريق البترولى هذا الموسم في مباراتين منذ انطلاق مسابقة الدورى المصرى بنسختها الـ63 والتي مر منها ثلاث جولات بدأت بالزمالك في الجولة الأولى ثم استبعد حلمى طولان المدير الفني لإنبى الحارس أمام المقاولون وأعاده للتشكيل الأساسي أمام غزل المحلة.

وتلقت شباك محمود جاد هدفين في الجولة الأولى أمام الزمالك و3 أهداف في الجولة الثالثة أمام فريق غزل المحلة ليكون إجمالى عدد الأهداف التى تلقاها الجارس الدولى خمسة أهداف.

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة اللاعبين المختارين لعضوية الفريق استعدادا لخوض مباراتي أنجولا والجابون الشهر الحالي ضمن الجولتين الأخيرتين لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم وضمت القائمة 26 لاعبا والتى شهدت عودة محمد شريف ومحمد مجدي افشة وايضا ضم مروان حمدي مهاجم سموحة وأحمد ياسين مدافع البنك الأهلى على النحو التالي:

حراس المرمى:

محمد الشناوي ( الأهلي )

محمد أبو جبل ( الزمالك )

محمد صبحي ( فاركو )

محمود جاد (إنبي)

الدفاع:

اكرم توفيق ( الأهلي )

أحمد فتحي ( بيراميدز )

احمد حجازي ( الاتحاد السعودي )

احمد ياسين ( البنك الأهلي )

ايمن اشرف ( الأهلي )

محمود علاء ( الزمالك )

احمد فتوح ( الزمالك )

محمد حمدي ( بيراميدز )

محمود حمدي "الونش" ( الزمالك )

الوسط:

محمد النني ( أرسنال الإنجليزي )

حمدي فتحي ( الأهلي )

عمرو السولية ( الأهلي )

امام عاشور ( الزمالك )

عبد الله السعيد ( بيراميدز )

مصطفى فتحي ( الزمالك )

الهجوم:

محمد شريف ( الأهلي )

أحمد ياسر ريان ( ألتاي التركي )

مصطفى محمد ( جالاتا سراي التركي )

مروان حمدي ( سموحة )

محمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي )

محمد مجدي "أفشة" ( الأهلي )