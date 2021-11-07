شكرا لقرائتكم خبر عن كيجو يشارك مع الزمالك غدا أمام سموحة فى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود مصطفى مكاوى الشهير بـ"كيجو" لاعب فريق سلة الزمالك غدا للمشاركة مع الفريق فى مباراته أمام سموحة، فى إياب ربع النهائى، بعد الايقاف الذى تعرض له.

وكان اتحاد السلة قرر إيقاف مصطفى كيجو لاعب الفريق الأبيض نظرا لما بدر منه في مباراة هليوبوليس بدوري المرتبط.

وتقام غدا 4 مباريات في إطار منافسات بطولة دورى مرتبط كرة السلة ، في إياب دور ربع النهائى من البطولة ..حيث يلتقى التأمين مع الجزيرة ، و الزمالك مع سموحة ، و المصرية للاتصالات مع الأهلى ، بالإضافة إلى الاتحاد السكندرى مع سبورتنج .

فاز مصر للتأمين على الجزيرة فاز بنتيجة 76/65 ، و فاز سموحة على الزمالك 71/64 ، و الاهلى على الاتصالات 74/65 ، أما الاتحاد فتغلب على سبورتنج 65/90 .