شكرا لقرائتكم خبر عن علاء جبر يفوز برئاسة اتحاد القوس والسهم.. ووليد مليجي نائباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت انتخابات الاتحاد المصرى للقوس والسهم اليوم الأحد، وأسفرت عن فوز الدكتور علاء جبر بمنصب رئيس مجلس الإدارة، وفاز اللواء وليد مليجى بمنصب نائب رئيس الاتحاد، وخالد محرز بمنصب أمين الصندوق.

وفاز بالعضوية كل من الدكتور زكريا محيى الدين والإعلامية ريهام سويلم والاستاذ أحمد سامح والعميد هانى حسين.

وعقد اليوم اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢١ لاتحاد القوس والسهم، واكتملت الجمعية العمومية بحضور كل الأندية "الصيد ووادى دجلة والشمس وفروسية الحرس الجمهورى وطلائع الجيش والمؤسسة الرياضية العسكرية بالاسماعيلية

والمؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب ونادى جرين بلازا ونادى ام ڤى بي".

من جهته أعرب الدكتور علاء جبر رئيس الاتحاد عن سعادته بتولى رئاسة اتحاد القوس والسهم لدورة جديدة مشيرا إلى أن مجلس الإدارة يتطلع للنهوض برياضة القوس والسهم والعمل على نشر اللعبة بشكل أكبر فى الفترة المقبلة.

ووجه جبر الشكر لأعضاء الجمعية العمومية مشيدا بالأجواء التى اقيمت فيها العملية الانتخابية.