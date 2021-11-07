شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يهزم شبابه بهدفين نظيفين استعدادًا لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى حسام حسن المدير الفني لنادى الاتحاد السكندرى، مباراة ودية للفرق الأول لزعيم الثغر أمام شبابه خلال مران الفريق اليوم الأحد، انتهت بفوز الفريق الأول بهدفين نظيفين، استعدادًا لمواجهة الجونة فى الجولة الرابعة بالدورى.

جاءت أهداف الاتحاد خلال المباراة أمام الشباب عن طريق أحمد حجى وأحمد على، في المباراة التي حضرها محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى لمؤازرة الفريق للخروج من آثار الهزيمة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة.

وطالب محمد مصيلحى من اللاعبين ضرورة مصالحة الجماهير بالفوز على الجونة فى المباراة المقبلة، بعد الهزيمة الكبيرة من بيراميدز، والعودة للأداء المميز الذى ينتظره الجمهور.

وقرر حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، إلغاء الإجازة التى كان مقرر منحها للاعبين 48 ساعة عقب خسارة الفريق بثلاثية أمام بيراميدز على ملعب الدفاع الجوى .

ووبخ العميد اللاعبين داخل غرف الملابس بسبب العرض الباهت خلال الشوط الثانى وإهدار الفرص خلال شوط المباراة الأول والذى وصفه العميد بشوط الحسم على اعتبار أن لاعبى الاتحاد كانو الأفضل سيطرة وانتشار و استحواذ والوصول لمرمى المنافس

ورغم توقف الدورى لمدة أسبوعين إلا أن العميد رفض الراحة وقرر تدريب الفريق عصرا استعداد لمباراة الجونة المقرر لها 18 نوفمبر الجارى.