شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يبحث مع معاونيه خطة المرحلة المقبلة بالأهلي بعد العودة من بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي خطة تحضير فريقه للمرحلة المقبلة من عمر الدوري بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق الأحمر عقب نهاية مباراة القمة ضد الزمالك بالجولة الثالثة من عمر الدوري والتى فاز فيها الاحمر 3/5، بعدما سافر المدرب الجنوب إفريقي إلى بلاده لقضاء فترة رحلة الأهلي بسبب توقف الدوري المصري.

ويتوقف الدوري المصري حاليًا لظروف مشاركة منتخب مصر في مباراتي أنجولا والجابون في تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم 19 نوفمبر الجاري بالجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويرغب موسيماني في وضع خطة التحضير للمرحلة القادمة وتحديد موقف اللاعبين المصابين واللاعبين الدوليين المنضمين لمنتخبات بلادهم.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري بعد مرور 3 جولات بالعلامة الكاملة بعد الفوز في الثلاث مواجهات على كلا من الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك، وسجل 10 أهداف وستقبلت شباكه 3 أهداف.