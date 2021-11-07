شكرا لقرائتكم خبر عن وجوه جديدة.. ماذا قدم عاشور وريان وحمدى وياسين وجاد للانضمام للفراعنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، قائمة المنتخب استعدادا لمباراتى أنجولا والجابون، ضمن الجولتين الأخيرتين لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم.

وضمت القائمة 5 وجوه جديدة هم: محمود جاد حارس مرمى فريق إنبى وأحمد ياسين مدافع فريق البنك الأهلى وأحمد ياسر ريان لاعب فريق ألتاى التركى ومروان حمدى مهاجم فريق سموحة وإمام عاشور لاعب فريق الزمالك، نرصدهم فى السطور التالية وأبرز أرقامهم مع أنديتهم..

إمام عاشور

شارك عاشور مع الزمالك في 3 مباريات خلال الموسم ، و مباراتين بدورى أبطال أفريقيا حتى الآن، وعلى المستوى العام وصل رصيد مشاركاته مع الفريق الأبيض إلى 49 مباراة، سجل فيها 7 أهداف وصنع 4 لزملائه.

مروان حمدى

ظهر مروان حمدى لاعب فريق سموحة في المباريات الثلاث، حيث سجل فيها 3 أهداف وصنع هدفا لزملائه.

ووصل إجمالي مشاركاته فى بطولة الدورى مع مختلف الفرق التي لعب لها إلى 68 مباراة، سجل فيها 16 هدفا، وصنع اثنين.

أحمد ياسر ريان

شارك أحمد ياسر ريان مع فريق التاى التركى في 8 مباريات خلال الموسم الجارى، سجل خلالها هدفين وصنع آخر.

وصول إجمالى مشاركاته مع الأندية التي لعب لها 86 مباراة، منها 70 ببطولة الدورى، و10 مع النادى الأهلى الموسم الماضى.

محمود جاد

شارك محمود جاد حارس مرمى إنبى مع الفريق البترولى هذا الموسم في مباراتين منذ انطلاق مسابقة الدورى المصرى بنسختها الـ63 والتي مر منها ثلاث جولات بدأت بالزمالك في الجولة الأولى ثم استبعد حلمى طولان المدير الفني لإنبى الحارس أمام المقاولون وأعاده للتشكيل الأساسي أمام غزل المحلة.

وتلقت شباك محمود جاد هدفين في الجولة الأولى أمام الزمالك و3 أهداف في الجولة الثالثة أمام فريق غزل المحلة ليكون إجمالى عدد الأهداف التى تلقاها الحارس الدولى خمسة أهداف.

أحمد ياسين

كان أحمد ياسين مفاجأة الجهاز الفني للمنتخب في قائمة الفراعنة حيث شارك اللاعب خلال المسوم في المباريات الثلاث لفريقه، ولم يسجل أي هدف أو يصنع لزملائه، بينما وصل إجمالي مشاركاته مع البنك الأهلى إلى 23 مباراة منها 20 خلال الموسم الماضى.