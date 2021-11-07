شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر حكام الساحة للحصول على رخصة الـvar.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم، الأحد، معسكر حكام الساحة الواعدين للحصول على رخصة الـvar ويستمر المعسكر لمدة 10 أيام، بمشاركة إيدى ماييه رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف".



حكام الساحة



معسكر الحكام

واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة وعضو لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، ككبير محاضرى حكام تقنية الفيديو في مصر.

كما اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم 74 حكما مصريا جديدًا للعمل بتقنية حكم الفيديو المساعد VAR وذلك بعد اجتيازهم الدورة التدريبية التي عقدت لهم طوال شهر سبتمبر الماضي، تحت إشراف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام السابق، ومحمد عبادة مدير المشروع وفريد منصور مسئول إعادة تشغيل RO.

وجاء اعتماد الاتحاد الدولي للدفعة الجديدة للعمل بالتقنية بواقع 24 حكم ساحة REF و24 حكم فيديو VAR، و26 حكم فيديو مساعد AVAR لينضموا إلى زملائهم القدامى الذين تم اعتمادهم الموسم الماضي وعددهم 46 حكما.