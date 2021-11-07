شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الملاكمة يستحدث بطولة الجمهورية لـ منتخبات المناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، عن إستحداث بطولة جديدة ضمن سجل بطولات الاتحاد تحت مسمى بطولة الجمهورية لمنتخبات المناطق

وقال غنيم، فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن المجلس الجديد للاتحاد سيجتمع برؤساء المناطق يوم الأربعاء المقبل لمناقشة إدراج هذه البطولة و كيفية الإستعدادات لإقامتها.

وكان اتحاد الملاكمة، برئاسة محمد عبد العزيز غنيم، قد حدد 20 نوفمبر الجارى موعداً لانطلاق الموسم المحلى الجديد ببطولة الجمهورية للسيدات والتى ستقام فى مركز شباب المعادى، وفقا لتأكيدات رئيس الاتحاد.

ونجح محمد عبد العزيز غنيم فى الاحتفاظ برئاسة اتحاد الملاكمة لمدة 4 سنوات مقبلة بالحصول على 19 صوت فى الانتخابات التى أقيمت اليوم، السبت، مقابل 6 لمنافسه محمد السيد وقائمته كاملة.

ونجح أحمد فاروق فى منصب النائب بالتزكية وأحمد عطية أمين صندوق، وفى العضوية كلا من ،نبيل عبده و أشرف عبد الرحمن وأشرف فتحى و رفعت عبد السلام و محمد السيد و مجدى عبد الفضيل و ماجدة إسماعيل .

ورفض مركز التسوية والتحكيم مؤخرا الدعوة المقدمة من قِبَل محمد السيد مرشح الرئاسة لبطلان إجراء الانتخابات .