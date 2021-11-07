شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يستفسر من الأولمبية عن أزمة مندوبى الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة والقائم بأعمال المدير التنفيذى، عن مخاطبة اللجنة الأولمبية بشأن أزمة تغيير مندوبى الأندية فى الانتخابات بعد تأجيلها.

وقال غزلان فى تصريح لليوم السابع، إن خلال الفترة المقبلة ستقام انتخابات عدد من الأندية قبل موعد عمومية الاتحاد ما يترتب عليه أزمة فى تغيير مندوبى الأندية.

وقررت اللجنة الأولمبية تأجيل انتخابات الكرة الطائرة والتى كان مقررا انعقادها فى الثانية ظهر الجمعة الماضى إلى يوم 19 نوفمبر الجارى، من أجل إدراج شريف الشمرلى مرشح الرئاسة، وهويدا مندى مرشحة أمين الصندوق فى الانتخابات، بعد قرار مركز التسوية والتحكيم بعودتهما للسباق الانتخابى.

ورفضت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، التظلم الذى تقدم به الثنائى شريف الشمرلى مرشح الرئاسة فى الانتخابات المقبلة وهويدا مندى مرشح أمين الصندوق على قرار استبعادهما مما تسبب فى لجوئهما إلى مركز التسوية.

وجاء استبعاد الثنائى من الانتخابات وفقا للخطابات التى أرسلها الاتحاد الدولى؛ بسبب مخالفة ترشح الثنائى؛ لعدم أحقيتهما فى ممارسة أى عمل رياضى بسبب عدم إنهاء إجراءات التسليم والتسلم الخاصة بالميزانية بمجلس الاتحاد السابق للحالى، نظرا لعملهما ضمن مجلس عمرو علوانى السابق، ورفع هويدا مندى قضية ضد الاتحاد الأفريقى وهذا مخالفا للائحة، إلا أنهما تقدما بأوراق تثبت صحة موقفهما للتسوية والتحكيم.

وجاء فى الخطاب الذى صدر من الاتحاد الدولى أنه فى حالة عدم استبعاد الثنائى سيتم تعرض الاتحاد المصرى للإيقاف، ولكن تقديم الأوراق أثبت أحقيتهما فى الانتخابات وفقا لرؤية مركز التسوية والتحكيم.