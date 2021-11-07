شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الفرق بين الأثقال وتدريبات القوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد أول ظهور لرياضة رفع الأثقال عام 1896 في أثينا ثم تم إلغاؤها سنة 1900 ثم عادت سنة 1904 وأصبحت منذ عام 1920 رياضة معتمدة، حيث أن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال تم تأسيسه سنة 1905 وكان فيها 14 عضو دولي معتمد لوضع اللوائح والقواعد للمتنافسين وتراقب المسابقات الدولية.

رياضة رفع الاثقال أولميبية يطلق على ممارسيها الرباعون بآداء رفعتين الأولى تسمى الخطف والثانية نتر وكانت هناك رفعة أخرى تسمى ( Clean and Press) تم حذفها بسبب صعوبة الحكم على الحركة السليمة لرافع الأثقال وأصبحت clean فقط .

هناك اختلاف بين رفع الأثقال والتدريب بالأثقال وتدريبات القوة بمقارنة تدريبات القوة التي تختبر حدود القوة القصوى للمتدرب (مع أو بدون مساعد)،تمرين رفع الأثقال يختبر القوة الانفجارية والحركة الانفجارية مثل الحركتان الخطف والنتر يجب تطبيقها بشكل سريع معا تحكم بالوزن بسبب المسافة الذي سوف يقطعها الرباع خلال التطبيق.

كل متنافس فى رياضة رفع الأثقال يحظى بثلاث محاولات للخطف وثلاث محاولات للنتر والفائز هو الذي يحصل على المجموع الكبير من مجموع المحاولات التي قام برفعها (الخطف + النتر)، حيث أن كل محاولة يتم تقييمها بواسطة ثلاث حكام (علم أبيض ومعناه أن المحاولة جيدة، علم أحمر ومعناه محاولة ملغية، أو "لا تحسب") المحاولة الجيدة هي التي تحصل على عدد ثلاث أعلام أو علمين من الحكام.