شكرا لقرائتكم خبر عن حفل تكريم و"تورتة خاصة" لطاقم حكام مباراة القمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، حفل تكريم لطاقم حكام مباراة القمة الأخيرة بين الزمالك والأهلى والتى أقيمت مساء الجمعة الماضى باستاد القاهرة الدولى وانتهت بفوز الأهلى 5-3.

وأحضرت لجنة الحكام "تورتة خاصة" لطاقم الحكام، وحرص عصام عبد الفتاح على توجيه الشكر لجميع أعضاء الطاقم على تشريف التحكيم المصرى والكرة المصرية بشكل عام، بعدما ظهروا بمستوى مميز فى اللقاء.



تكريم الحكام



تورتة حكام القمة



حكام القمة



طاقم حكام القمة

ويضم طاقم حكام مباراة القمة الأخيرة كلا من الحكم الدولى محمد عادل حكم ساحة، ويعاونه أحمد حسام طه ويوسف البساطي، وسامى هلهل حكم مساعد احتياطى لأول مرة، والحكم الرابع أمين عمر، كما اختير أحمد الغندور كحكم فيديو، ويساعده عبدالعزيز السيد.

وأكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، على رضاه التام عن الأداء التحكيمي لمحمد عادل وطاقمه في إدارة مباراة القمة، التي جمعت قطبي الكرة المصرية مساء الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 5/3.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: لا أجامل إطلاقاً الحكام أدوا مباراة ممتازة في القمة والهدوء والتعاون كانا سبب النجاح، وحققنا مكاسب كبيرة من ذلك اللقاء وأهنئ الطاقم التحكيمي كانوا على قدر المسؤولية.

واصل: الثلاث ركلات جزاء التي تم احتسابها كانت صحيحة ولم تكن هناك حالات تستحق الطرد، هناك ما يسمى روح القانون، وذكاء الحكم في التعامل مع ظروف اللقاء حتى لا يؤثر عليها.