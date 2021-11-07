شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زكريا يحقق ذهبية بطولة العالم لكمال الأجسام بأسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد زكريا لاعب منتخب كمال الأجسام في تحقيق إنجاز تاريخي في بطولة العالم بإسبانيا 2021 ، بالحصول علي الميدالية الذهبية في الوزن المفتوح وسط منافسة شرسة مع أبطال العالم في نفس الوزن .

كما حقق اليوم البطل سيد النسر الميدالية البرونزية الرابعة في مسابقة الكلاسيك فيزيك من سن 45 حتي 49 سنة كما حقق سيد النسر برونزية كلاسيك فيزيك من 45 إلي 49 سنة كما حقق هاني معتمد مركز خامس كلاسيك فيزيك من 45 إلي 49 سنة وسعيد بحرية مركز سادس كلاسيك فيزيك من 40 إلي 44 سنة .

وكان المنتخب المصري لكمال الأجسام المشارك في بطولة العالم بأسبانيا نجح في حصد 3 ميداليات برونزية ، عن طريق هيثم هاشم فى سن من 40 الى 44 سنة ، و محمد أبوالعز من سن 55 الي 59 سنة ، و رشاد حسن رشاد في فئة الفيزيك ناشئين ، ليصبح إجمالى الميداليات 4 ميدالياتمقسمة إلى 3 برونزيات وواحده ذهب .