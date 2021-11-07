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أرنولد يسجل هدفًا رائعًا بمساهمة صلاح (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أحرز ترينت ألكسندر أرنولد لاعب فريق ، هدفًا رائعًا لصالح فريقه في شباك وست هام ضمن منافسات الأسبوع الـ11 من .

هدف أرنولد جاء في الدقيقة 41 بتسديدة من ركلة حرة مباشرة أمام منطقة الجزاء حيث مرر صلاح الكرة لأرنولد ويسجل الأخير التعادل لتصبح النتيجة (1-1).

أسيست صلاح هو السابع له خلال هذا الموسم في بريميرليج، كما يمتلك "مو" عشرة أهداف يحتل بها صدارة هدافي المسابقة.

ويسعى صلاح إلى استعادة الأهداف من جديد بعد غيابه عن التسجيل ف آخر مباراتين سواء أمام برايتون في الدوري إلى جانب أتلتيكو مدريد في .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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