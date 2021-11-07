32 لاعبا.. شوقي غريب يعلن أول قائمة للمنتخب الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، قائمة الفريق استعدادا لبطولة شمال افريقيا للمنتخبات الأولمبية المقرر اقامتها ديسمبر المقبل في ليبيا.

وأعلن شوقي غريب عبر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، تقسيم معسكر المنتخب الأولمبي إلى جزئين، الأول لجميع العناصر التي تشارك سواء أساسيا او احتياطيا مع الفريق الأول بالدوري الممتاز خلال الفترة من ٨ الى ١٣ نوفمبر الحالى ثم يتم اختيار المجموعه الثانية والتي تلعب في دوري الدرجه الثانيه والمشاركون في دوري 2001 بقسميه الأول والثاني بناء علي متابعات الجهاز الفني لدوري 2001 على ان ينطلق المعسكر من ١٣إلى ١٦ نوفمبر الحالي.

ويلتقي المنتخب الأولمبي عقب بطولة شمال أفريقيا، في مباراتين وديتين يناير المقبل أمام ليبيا، ثم خوض بطولة كأس العرب مارس من العام المقبل.

وينطلق المعسكر ظهر غد الإثنين، حيث ضمت القائمة 32 لاعبا جاءت كالتالي: