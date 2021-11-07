ثقة كيروش وتجاهل أرتيتا .. ماذا ينتظر النني مع آرسنال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أصبح مستقبل محمد النني لاعب وسط آرسنال الإنجليزي، غامض مع "جانرز"، خاصة بعد أن خرج من حسابات مايكل أرتيتا المدير الفني للفريق.

لم يشارك النني مع آرسنال الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي إلى في 49 دقيقة فقط من خلال مشاركتين، الأولى أمام السيتي في الجولة الثالثة في الشوط الثاني بالكامل، والثانية أمام واتفورد في الجولة الـ11 في 4 دقائق فقط.

وفي ظل قلة مشاركات النني التي أصبحت بالكاد مجرد دقائق معدودة أصبح مستقبل اللاعب مع آرسنال مهدد، رغم تصريحات أرتيتا في بداية ولايته مع الفريق والتي أكد فيها أنه يحب لاعب المقاولون السابق كثيرًا وأنه يستحق الفرصة.

بالفعل اعتمد أرتيتا على النني الموسم الماضي بشكل كبير، حيث شارك في 12 مباراة في الدوري الأوروبي من أصل 14، وفي الدوري الإنجليزي كان حاضرًا في 23 مباراة، وأصبح وسجل هدفًا في شباك نيوكاسل.

وسرعان ما تبدل الأمر إلى أن فشل في إثبات وجوده مع الآرسنال، ورغم قلة مشاركاته مع الجانرز إلا أن أصبح النني الخيار الأول للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، نظرًا للأداء الذي يقدمه اللاعب مع الفراعنة.

حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب لم يكن يعتمد على النني بشكل أساسي، ولكن فاجأ كيروش الجميع بدعمه للاعب والدفع به بشكل أساسي ليظهر النني بأداء مختلف ومستوى رائع ليحصل على إشادة الجميع.

لم يقتصر كيروش على الدفع بالنني بشكل أساسي، ولكن وضع ثقته الكاملة في اللاعب، حتى أنه استبعد طارق حامد لاعب وسط الزمالك من قائمة المنتخب، والذي كان بديلًا للنني مباراتي ليبيا الماضيتين.

ويستعد المنتخب الوطني، لخوض مباراة أنجولا في الجولة الخامسة للمرحلة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم يوم 12 نوفمبر، على أن يواجه الجابون في الجولة الأخيرة يوم 16 نوفمبر.

ويبقى السؤال هنا ما الفرق بين نسخة النني مع كيروش المميزة، ونسخة أرتيتا التي شاركت في 49 دقيقة من 11 مباراة بالدوري الإنجليزي.

ويحتل المنتخب الوطني قمة ترتيب المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، برصيد 10 نقاط، ويأتي في المركز الثاني منتخب ليبيا برصيد 6 نقاط، والجابون في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يتذيل منتخب أنجولا الترتيب برصيد نقطتين.