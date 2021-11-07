مباشر بريميرليج.. وست هام 1-1 ليفربول.. رائعة أرنولد

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة وست هام وليفربول، في إطار منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي، في لقاء يقام على الملعب الأوليمبي في العاصمة الإنجليزية "لندن".

هذه الموقعة ستكون مهمة لكل طرف حيث يتواجد لفربول في المركز الثالث برصيد 22 نقطة بفارق أربع نقاط عن تشيلسي والذي سقط في فخ التعادل الإيجابي ضد بيرنلي (1-1)، في المقابل يتواجد وست هام في المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكير - ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أندرو روبيرتسون - جوردان هندرسون - فابينيو - أوكسليد تشامبرلين - ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

تفاصيل المباراة

بابلو فلورانيس استطاع أن يسجل هدف وست هام الأول في الدقيقة السادسة من بداية المباراة عن طريق كرة ركنية يفشل فيها أليسون في إبعادها وسط مطالبات بإلغاء الهدف.

في الدقيقة 31، قام ليفربول بأول محاولة بعد عرضية من هندرسون تصل عن رأس جوتا ليسدد برأسه تلمس الشباك الخارجية.

وحاول ليفربول إيجاد شفرة الوصول لمرمى وست هام بعد عرضية من تشامبرلين في الدقيقة 35 يشتتها دفاع وست هام تصل عند أرنولد ليسدد كرة قوية تمر أعلى المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق استطاع أرنولد أن يسجل هدف التعادل من كرة حرة مباشرة بعد كرة مشتركة مع محمد صلاح أمام منطقة الجزاء ليسجل التعادل وتصبح النتيجة (1-1).

وست هام في الدقيقة 50 لجأ لسلاح الركنيات وهذه المرة كرة رأسية من أمام المرمى عن طريق رايس ترتطم في القائم وتخرج الكرة.

فبيانيسكي تألق في حراسة مرمى وست هام في الدقيقة 51 بعد عرضية من روبيرتسون تصل عند ماني الذي يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن دون جديد في النتيجة.

ليفربول واصل الخطورة بتسديدة في الدقيقة 57 عن طريق محمد صلاح من داخل منطقة الجزاء تمر أعلى المرمى.

بابلو فلورانيس فرض نفسه نجمًا لمباراة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد انفراده بالمرمى حيث تلقى تمريرة رائعة بوين لتصبح النتيجة (2-1).

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