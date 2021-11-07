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تكريم حكام القمة على هامش معسكر الواعدين (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط

بدأ اليوم تحت إشراف لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح معسكر الحكام الواعدين من الحاصلين على رخصة VAR و يتم تأهيلهم للاستعانة بهم كحكام ساحة.

ويستمر المعسكر 10 أيام، وتم على هامش افتتاحه اليوم تكريم طاقم تحكيم مباراة القمة الأخيرة تقديرًا لكفاءتهم وآدائهم الرائع الذي أعطى رسالة واضحة عن امكانات التحكيم المصري.

وحضر افتتاح المعسكر وتكريم الحكام المصريين ايدي ماييه مدير التحكيم في الاتحاد الأفريقي وكيم لوشونج عضو لجنة الحكام الأفارقة.

وقال عبد الفتاح في تصريحات خاصة لمصراوي: "تم تكريم حكام لقاء القمة على هامش معسكر حكام "VAR" الواعدين الذي يضم 30 حكم، لإعدادهم للحصول على رخصة "VAR" ملعب".

وأتم رئيس لجنة الحكام: "المعسكر يمتد لمدة 10 أيام في أحد الفنادق، وحضر التكريم ايدي ماييه مدير التحكيم في "كاف" وكيم لوشونج عضو لجنة الحكام الأفارقة".

جدير بالذكر أن محمد عادل أدار لقاء القمة بين الزمالك والأهلي، والذي انتهى بفوز الأخير بنتيجة (5-3) على غريمه الأبيض.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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