تشكيل ليفربول.. صلاح أساسيًا ضد وست هام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الذي سيبدأ به مباراة وست هام في لقاء أقيم على الملعب "الأوليمبي" ضمن حسابات الأسبوع الـ11 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وسيكون محمد صلاح نجم ليفربول أساسيًا في تشكيل "الريدز" ضد "المطارق" ليكون بجانبه الثنائي سادو ماني وديوجو جوتا.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكير.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون - فابينيو - أوكسليد تشامبرلين.

خط الهجوم: ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

ويتواجد ليفربول في المركز الثالث برصيد 22 نقطة، متفوقًا على وست هام صاحب المركز الرابع برصيد 20 نقطة.