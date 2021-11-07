مصطفى محمد ينقذ جالاتا سراي بهدف في الوقت القاتل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أنقذ مصطفى محمد المحترف في صفوف جالاتا سراي، فريقه من فخ الخسارة بعدما سجل هدف التعادل في شباك فاتح كاراجومروك.

وجاءت هذه المباراة ضمن حسابات الأسبوع الثانية عشر من منافسات الدوري التركي، حيث لعب مصطفى محمد بديلاً في الدقيقة 63.

وأحرز مصطفى محمد هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 88 من زمن أحداث المباراة، ليسجل هدفه الرابع في الموسم الحالي بالدوري التركي.

هذا التعادل جعل جالاتا سراي في المركز الرابع برصيد 21 نقطة بفارق تسع نقاط عن المتصدر طرابزون.

ومن المقرر أن ينضم مصطفى محمد لقائمة المنتخب المصري، في إطار الاستعدادات لمباراتي أنجولا والجابون في إطار تصفيات كأس العالم قطر 2022.

جدير بالذكر أن المباراة الأولى ستكون ضد أنجولا يوم الجمعة المقبل، في المقابل ستكون المباراة الثانية ضد الجابون في القاهرة يوم 16 من الشهر الجاري.

⚽️ 88' Mostafa Mohamed

Karagümrük 1-1 Galatasaray

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