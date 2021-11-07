تعرف مع الخليج 365 على موعد مباراة لبنان وايران في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة، ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة في المجموعة الاولى التي تضم ايضا كوريا الجنوبية والامارات والعراق وسوريا.

يستقبل منتخب لبنان نظيره الايراني في الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022، وذلك على ملعب صيدا الدولي جنوب لبنان خلف أبواب موصدة لأسباب أمنية بناء على قرار من الاتحادين الدولي والآسيوي.

وأخفق منتخبي الامارات والعراق في تحقيق الفوز الأول لهما في تصفيات مونديال قطر 2022 عقب تعادلهم بنتيجة 2-2 بالجولة الماضية، في المباراة التي جمعتهم على ستاد زعبيل بنادي الوصل.

وضمن ذات المجموعة، فاز لبنان في الجولة الماضية بالتصفيات على سوريا 3-2 على ستاد الملك عبدالله في عمان، وتعادلت إيران مع كوريا الجنوبية 1-1 على ستاد آزادي في طهران.

وحافظ منتخب إيران على صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 8 نقاط لكوريا الجنوبية و5 للبنان و3 نقاط لكل من الإمارات والعراق، ونقطة لسوريا.

موعد مباراة لبنان وايران في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة لبنان وايران في تصفيات كأس العالم 2022 يوم الخميس المقبل الموافق 11-11-2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية، 12:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة لبنان وايران على قناة SSC السعودية بصوت المعلق الرياضي السعودي “خالد المديفر”، كما ينقل اللقاء بشكل مجاني على قناة الاتحاد الآسيوي بموقع يوتيوب.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.