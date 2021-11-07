نتيجة مباراة ارسنال وواتفورد في الدوري الانجليزي..آرتيتا ينضم الى البيج فور

تعرف على نتيجة مباراة ارسنال وواتفورد في الجولة الحادية عشر من الدوري الانجليزي، ضمن مباريات اليوم الاحد 7 نوفمبر 2021، والتي استضافها ملعب الامارات بالعاصمة الانجليزية لندن.

واصل ارسنال صحوته في البريميرليج، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي بقيادة مدربه الاسباني “ميكيل آرتيتا”، عقب تغلبه بهدف دون رد امام ضيفه واتفورد، ليرتقي الفريق الى مراكز المقدمة “البيج فور”.

وارتفع رصيد أرسنال إلى 20 نقطة وتقدم الى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الانجليزي بالتساوي مع وست هام يونايتد رابع الترتيب الذي تنتظره مباراة صعبة في وقت لاحق اليوم عندما يستقبل ليفربول، على الجانب الآخر توقف رصيد واتفورد عند 10 نقاط في المركز السابع عشر.

ويدين أرسنال بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه إيميل سميث روي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 56، معوضا ركلة الجزاء التي أضاعها زميله بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة 36.

وأنهى واتفورد المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد يوراي كوتشكا لاعب واتفورد في الدقيقة 89 لحصوله على الإنذار الثاني بعد تدخله العنيف على قدم اللاعب “تافاريس”.

على ملعب الامارات في شمال لندن، ألغى الحكم هدفاً لبوكايو ساكا بعد مرور 7 دقائق بداعي التسلل، ثم أهدر المهاجم الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ ركلة جزاء تصدى لها حارس واتفورد بن فوستر (36).

واثمر ضغط أرسنال هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعب وسطه الشاب اميل سميث روي الذي سدد كرة زاحفة من مشارف منطقة الجزاء (56).

وكان فريق “الجانرز” استهل الموسم الحالي بالبريميرليج بسقوطه في مبارياته الثلاث الاولى قبل أن يستعيد توازنه تدريجياً.