ممفيس ديباي متحمس للعمل تحت قيادة تشافي هيرنانديز في برشلونة

قال مهاجم برشلونة ممفيس ديباي إنه “متحمس” للعمل تحت قيادة المدرب الجديد وأسطورة النادي تشافي هيرنانديز، الذي يعود إلى كامب نو ليقوم بأول عمل إداري له في كرة القدم الأوروبية.

وفاز تشافي بعدة ألقاب خلال مسيرته اللامعة كلاعب، والتي امتدت 17 عامًا في الفريق الأول لبرشلونة، حيث حصد 25 لقبًا، وشارك في 767 مباراة، وأثبت نفسه كواحد من أعظم لاعبي خط الوسط في كل العصور.

بعد مغادرة برشلونة في 2015 بعد فوزه باللقب الرابع لدوري أبطال أوروبا، واصل تشافي مسيرته الكروية مع السد في قطر، قبل أن يتولى تدريبه هناك في عام 2019.

وقاد تشافي نادي السد القطري إلى لقب دوري نجوم قطر الموسم الماضي، بعد أن فاز في وقت سابق بالكؤوس المحلية.

ويعتبر الآن من قبل برشلونة، الرجل المناسب لإنقاذهم بعد بداية كارثية للموسم، والتي شهدت إقالة المدرب السابق رونالد كومان الشهر الماضي.

وكان زميل تشافي السابق في برشلونة، سيرجي بارجوان، يتولى المسؤولية بشكل مؤقت منذ ذلك الحين.

ممفيس ديباي: اعرفه كلاعب ومتحمس للعمل معه، واتمنى ان يرفع معنويات الفريق

ممفيس هو أحد اللاعبين الذين من المتوقع أن يزدهروا تحت قيادة المدرب الجديد ويتطلع الدولي الهولندي إلى ذلك.

وأوضح ممفيس لوسائل الإعلام في النادي عقب تعادل البلوجرانا 3/3 مع سيلتا فيجو يوم السبت “[تشافي] لديه خبرة كبيرة في كرة القدم وأعتقد أنه سيجلب هذه التجربة إلى الفريق”.

واضاف الدولي الهولندي “أنا لا أعرفه شخصيًا، بالطبع أنا أعرفه كلاعب كرة قدم. لكنني متحمس للعمل معه. أعتقد أنه يستطيع رفع معنوياتنا وعلينا رفع معنوياتنا معًا، وكذلك اللاعبين – والتحدث عن الأشياء وإجراء محادثات لتحقيق المزيد من النتائج في المباريات المقبلة “.

وتقدم برشلونة 3/0 ضد سيلتا، وسجل ممفيس الهدف الثالث مع أكثر من نصف ساعة بقليل من اللعب، لكن انهيار الشوط الثاني تحت ضغط مستمر جعل سيلتا يرد بثلاثة أهداف في الشوط الثاني لتنتهي مباراة بلايدوس بالتعادل الإيجابي 3/3.

وسيضطر تشافي أيضًا إلى التعامل مع أزمة الإصابة بمجرد أن يبدأ العمل اذ خرج كل من فاتي واريك جارسيا و نيكولاس جونزاليس من المباراة في فيغو بسبب مخاوف الإصابة، مما أضافهم إلى قائمة واسعة من اللاعبين الغائبين التي تضم بالفعل جيرارد بيكيه، بيدري، عثمان ديمبيلي، سيرجيو أجويرو وآخرين.