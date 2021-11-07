اهداف مباراة اليوم بين النجم الساحلي وهلال الشابة في الدوري التونسي اليوم الاحد 7-11-2021

شاهد اهداف مباراة اليوم بين النجم الساحلي وهلال الشابة ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية في الدوري التونسي 2021/2022، «الرابطة التونسية المحترفة الأولى»، اليوم الاحد 7-11-2021.

تعرض النجم الساحلي للهزيمة الثانية له في الدوري التونسي عقب خسارته امام مضيفه هلال الشابة بثنائية بيضاء.

انتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم اصحاب الملعب هلال الشابة بهدفين دون مقابل، جاء الهدف الاول في الدقيقة الخامسة من نيران صديقة بعدما حول لاعب النجم “معتز الزدام” كرة عرضية برأسه داخل شباك فريق، وفي الدقيقة 28 أضاف “فادي الفالحي” الهدف الثاني.

بهذه النتيجة رفع هلال الشابة رصيده الى النقطة 7 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري التونسي مؤقتاً، في المقابل تجمد رصيد النجم الساحلي عند 4 نقاط ليتراجع الى المركز السادس بجدول الترتيب.

وادار مباراة النجم الساحلي وهلال الشابة اليوم، الحكم الدولي التونسي «يوسف السرايري»، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت تونس، 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية.

ونقل بث مباشر النجم الساحلي وهلال الشابة في الدوري التونسي على قناة الكأس القطرية، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11919 أفقي، بمعدل تصحيح 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/4، بالإضافة إلى قناة هلال الشابة على يوتيوب.

اهداف مباراة اليوم بين النجم الساحلي وهلال الشابة في الدوري التونسي