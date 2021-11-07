أرسنال يواصل التألق ويتقدم للمركز الخامس توتنهام كونتي يتعادل

يواصل ارسنال التألق ويهزم واتفود ويحجز على المركز الخامس في الترتيب، فيما انتهت مباراة إيفرتون أمام توتنهام بالتعادل السلبي اليوم الأحد في الجولة 11 من الدوري الإنكليزي الممتاز.



وعلى ملعب غوديسون بارك، اكتفى توتنهام الجريح بنقطة بخروجه بالتعادل السلبي مع إيفرتون في أول مباراة الايطالي أنتونيو كونتي مع الـ"هوتسبير" في الدوري.



واستعان الفريق اللندني بخدمات كونتي مدرب تشيلسي السابق بعد اقالة البرتغالي نونو اشبيريتو سانتو بعد 4 أشهر فقط من تسلمه منصبه وذلك بسبب سوء النتائج.



كان توتنهام الطرف الافضل في الشوط الأول وسنحت له أبرز فرصة عندما مرر هدافه هاري كاين كرة عرضية أطلقها الظهير الأيسر الإسباني ريغيلون على الطاير لكنه أطاحها فوق العارضة.



تحسن أداء إيفرتون في الثاني واحتسب له الحكم ركلة جزاء إثر قيام حارس توتنهام الفرنسي هوغو لوريس بإعاقة المهاجم البرازيلي ريتشارليسون داخل المنطقة لكن الحكم تراجع عن قراره بعد معاينة الحادثة وسط سخط جمهور إيفرتون.



وكاد الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو يحسم النتيجة لصالح توتنهام عندما سدد كرة قوية بيسراه من خارج المنطقة لكن القائم الأيمن تصدى لها (82).



وأنهى ايفرتون المباراة بعشرة لاعبين في الوقت بدل الضائع بعد طرد مدافعه مايسون هولغايت لتدخل عنيف على الدنماركي بيار هويبيرغ.





أرسنال يواصل التألق



واصل أرسنال نتائجه الايجابية في الآونة الأخيرة بفوزه الصعب على ضيفه واتفورد 1-صفر ليرتقي إلى المركز الخامس.



على ملعب الامارات في شمال لندن، ألغى الحكم هدفاً لبوكايو ساكا بعد مرور 7 دقائق بداعي التسلل، ثم أهدر المهاجم الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ ركلة جزاء تصدى لها حارس واتفورد بن فوستر (36).



وأثمر ضغط أرسنال هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعب وسطه الشاب إميل سميث روي الذي سدد كرة زاحفة من مشارف منطقة الجزاء (56).



وصعد أرسنال إلى المركز الخامس في الترتيب رافعاً رصيده إلى 20 نقطة.





وفي مباراة ثالثة، تعادل ليدز يونايتد أمام ضيفه ليستر سيتي 1-1، وسجل للمضيف البرازيلي رافينيا في الدقيقة 26، وأدرك الضيوف التعادل بعد دقيقتين عبر هارفي بارنز.

(بي إن سبورت)