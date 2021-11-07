الامارات | صدمة.. المصري حسام البدري في قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة.. المصري حسام البدري في قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدير فني للمنتخبات في العالم لعام 2021، وشهدت إدراج اسم حسام البدري المقال من تدريب المنتخب المصري لسوء الأداء "الفراعنة" في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وكان البدري قد تعرض إلى وابل من الانتقادات أثناء قيادته منتخب مصر قبل أن يتخذ اتحاد الكرة المصري قراراً بإقالته من منصبه والتعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش الذي بدوره كشف عن قدرات الفراعنة وأعادهم لصدارة مجموعتهم في الطريق الصحيح للمنافسة على حجز بطاقة مؤهلة للمونديال.

ويتصدر قائمة المرشحين للفوز بالجائزة مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني الفائز مع "الآزوري" على لقب كأس أمم أوروبا في العام الحالي والذي أعاد منتخب بلاده إلى المسار الصحيح، وسيعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء عن الفائز بالجائزة خلال احتفالية ضخمة في نوفمبر الجاري.

القائمة الكاملة

روبرتو مانشيني (إيطاليا).

فلاديمير بيتكوفيتش (سويسرا).

روبرتو مارتينيز (بلجيكا).

فرانك دي بور (هولندا).

كاسبر هوليماند (الدنمارك).

أندريه شيفتشنكو (أوكرانيا).

جاريث ساوثجيت (إنجلترا).

ديديه ديشامب (فرنسا).

ليونيل سكالوني (الأرجنتين).

تيتي (البرازيل).

رينالدو رويدا (كولومبيا).

ريكاردو جاريكا (بيرو).

جمال بلماضي (الجزائر).

أليو سيسيه (السنغال).

حسام البدري (مصر).

منذر الكبير (تونس).

جيرالدو مارتينو (المكسيك).

جريج بيرهالتير (أمريكا).

داني هاي (نيوزيلاند).

دراجان سكوسيتش (إيران).

فيليكس سانشيز (قطر).

هاجيمي مواريسو (اليابان).

هيرفي رينارد (السعودية).

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