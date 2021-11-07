اخبار الرياضه

رسميا.. أندري شيفتشينكو يتولى تدريب جنوة الإيطالي

0 نشر
اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسميا.. أندري شيفتشينكو يتولى تدريب جنوة الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلن نادي جنوة الإيطالي، رسميا، اليوم الأحد، تعيين الأوكراني أندري شيفتشينكو، مدربا جديدا له.

 

وقال جنوة في بيان عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”أندري شيفتشينكو هو مدرب جنوة الجديد، مرحبا بك“.

 

وأوضح النادي الإيطالي أنه توصل إلى اتفاق مع أندري شيفتشينكو على أن يقود الفريق حتى 30 يونيو 2024.

 

وأضاف جنوة: ”بصفته لاعب كرة قدم سابقا، فاز أندري شيفتشينكو بجائزة الكرة الذهبية في عام 2004، ودوري أبطال أوروبا في عام 2003، وقاد منتخب بلاده أوكرانيا إلى دور الـ8 في يورو 2020.

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا