رسميا.. أندري شيفتشينكو يتولى تدريب جنوة الإيطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلن نادي جنوة الإيطالي، رسميا، اليوم الأحد، تعيين الأوكراني أندري شيفتشينكو، مدربا جديدا له.



وقال جنوة في بيان عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”أندري شيفتشينكو هو مدرب جنوة الجديد، مرحبا بك“.

وأوضح النادي الإيطالي أنه توصل إلى اتفاق مع أندري شيفتشينكو على أن يقود الفريق حتى 30 يونيو 2024.

وأضاف جنوة: ”بصفته لاعب كرة قدم سابقا، فاز أندري شيفتشينكو بجائزة الكرة الذهبية في عام 2004، ودوري أبطال أوروبا في عام 2003، وقاد منتخب بلاده أوكرانيا إلى دور الـ8 في يورو 2020.